Wat te doen in en rond Antwerpen dit verlengd weekend? Van start Sinksenfoor tot massaal vliegeren

RESTOTIP. Marigold: cocktails in een filmdecor

‘Cocktailbar’ dekt de lading nog niet half: bij Marigold op de Vrijdagmarkt kan je niet enkel originele cocktails drinken, maar ook bier, cider, wijn of pakweg pomton. Maak er gerust een avondje tafelen van, want de deelgerechten zijn al even stijlvol als het interieur van de zaak. Onze lifestylejournalist ging proeven bij Marigold, en waande zich op een Hollywoodiaanse filmset.