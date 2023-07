Wat te doen in Antwerpen dit weekend: van reggaefeestje tot basketbal

Vrouw levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding met tram op Antwerpen-Zuid

Een 42-jarige vrouw is woensdagmiddag gegrepen door een tram in de Brusselstraat op Antwerpen-Zuid. Daarbij raakte ze levensgevaarlijk gewond. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Ze werd naar het Sint-Augustinusziekenhuis overgebracht.