Wat nu met Beerschot? “Totale vertrouwensbreuk tussen supporters en bestuur. En gaan er voldoende centen zijn voor goede sportieve doorstart?”

Antwerpen Twee gloednieu­we festivals zorgen voor frisse artistieke wind in Antwerpen: “Muziek op locaties zoals een tennisveld of een moskee, da’s eens wat anders”

Tussen het post-corona feestgedruis door zou men het haast vergeten: op een festival kan er méér dan louter dansen en drinken. Een theaterstuk op een tennisveld bijwonen of podcastfragmenten in een moskee beluisteren: ook dat is ‘festivallen’. Met de komst van twee gloednieuwe alternatieve festivals in mei ontpopt Antwerpen zich meer dan ooit als artistiek gastheer: “Knaldrang? Noem het eerder ontdekkingsdrang, en dat is er hier in overvloed.”

11 april