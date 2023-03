“Wat een ongelofelijke rotdag”: personeel Delhaize in Deurne-Noord is woedend en houdt winkel de héle week dicht

KIYO NGO begeleidt leerlingen om acties op te zetten: “Engagement opnemen kan impact heb­ben”

KIYO NGO is een van de goede doelen waarvoor JEZ! deze maand geld inzamelt. Dankzij de organisatie leren jongeren waardevolle vaardigheden om een verschil te kunnen maken in onze maatschappij. Met het Action4Rights project worden ze virtueel in contact gebracht met jongeren uit verschillende projectlanden om samen oplossingen voor mondiale problemen te zoeken.