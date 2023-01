Was kunstschilder Rembrandt óók chemicus? Scanner UAntwerpen doet opmerkelijke vondst over ‘De Nachtwacht’

50 jaar lang trok hij van court naar court, maar op Wimbledon kwam onze verslagge­ver Walter Thys (86) het liefst

Tennisminnend Antwerpen is in rouw. Op 86-jarige leeftijd is Walter Thys overleden. Meer dan 50 jaar lang was Walter tennisverslaggever voor De Nieuwe Gazet en Het Laatste Nieuws. Pas 5 jaar geleden, op zijn 80ste, vond hij het tijd om te stoppen.

19 januari