Warm handje moet mensen met dementie rustiger doen slapen: studente UA valt in de prijzen met zelfontworpen hulpmiddel

arresteert 38-jarige man op Groeninger­plein voor zedenfei­ten

Een arrestatieteam is afgelopen vrijdag binnengevallen in een woning aan het Groeningerplein in Borgerhout. Dat gebeurde later op de avond. De 38-jarige verdachte zou volgens het Antwerps parket opgepakt zijn in het kader van een zedenzaak. Een getuige kon een deel van de interventie op video vastleggen. Volgens de Gazet Van Antwerpen zou de verdachte een vrouw gedurende een week opgesloten hebben in zijn woning, waarna hij haar vrijliet en zij de politie waarschuwde.

17 oktober