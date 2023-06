Wapper aan Antwerpse Meir krijgt speelfontein

Twee jonge musicalac­teurs starten eigen opleiding in Hoogstra­ten: “Onze passie voor musical overdragen naar iedereen die het wil”

Twee jonge creatievelingen Jens Broes (23) uit Hoogstraten en Gregory Langen (25) uit Antwerpen starten in Hoogstraten met een musicalopleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het team is uitgebreid met nog drie creatievelingen. De eerste lessenreeks start in oktober. “We willen onze liefde en passie voor musical overdragen”, zeggen Jens en Gregory.