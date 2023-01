Walstraat in Hoboken wordt fietsstraat

De Walstraat is als fietsstraat een onderdeel van de veilige fietsverbinding naar Wilrijk-Valaar. Die verbinding loopt in Hoboken van de Salesianenlaan tot aan de Jozef Leemanslaan en zo naar de stad. In een fietsstraat met dubbelrichtingverkeer, zoals de Walstraat, mogen de fietsers de volledige rechterrijstrook/-helft innemen. Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat. De maximaal toegelaten snelheid in een fietsstraat is 30 km/u.

Bij deze aanleg wordt de volledige rijbaan uitgebroken en wordt deze opnieuw aangelegd in rode asfalt waardoor de straat duidelijk herkenbaar is als fietsstraat. Daarnaast legt de aannemer een parkeerstrook aan in kasseisteen met waterdoorlatende voeg. Er komen ook enkele bomen. Voor deze werken wordt de Walstraat volledig afgesloten tussen de Oudestraat en de Lelieplaats. Dit betekent dat de Rodekruislaan doodlopend wordt aan het kruispunt met de Walstraat.

Bewoners uit de Walstraat plaatsen hun wagen best uit de garages. Deze zijn niet bereikbaar tijdens de werken. De Rodekruislaan blijft dubbelrichting, wegrijden uit de straat doe je via de Marneflaan en de Van Amstelstraat.Van aan het kruispunt met de Lelieplaats rij je om via de Kioskplaats, de Antwerpsesteenweg en de Oudestraat naar de Broydenborglaan. De Kioskplaats kan je vanuit de Oudestraat en de Broydenborglaan bereiken via de Elststraat.

