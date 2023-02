WAJOW wilt aan jongeren de kneepjes van het filmmaken leren: “Ik leerde de basics en kon daardoor verder groeien”

WAJOW is een van de goede doelen waarvoor JEZ! deze maand geld inzamelt. Dankzij de organisatie krijgen jongeren de kans om te experimenteren met film en content creatie. Fares El Bzioui volgde een traject bij WAJOW en is volgende week te gast bij de jongeretalkshow van JEZ!.

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

Eind januari weerklonk het startschot van de grootste goeddoelactie voor jongeren in Vlaanderen. JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, verzamelt geld voor 200 organisaties die zich inzetten voor jonge mensen. Daarnaast gaat presentator Tom De Cock vier woensdagnamiddagen in gesprek met JEZ!-jongeren. Waar liggen jongeren nu écht van wakker, en wat gaan ze daar zelf aan doen? De eerste talkshow vindt plaats op 1 maart bij WAJOW in Antwerpen.

WAJOW is een organisatie die jongeren de kans biedt om te experimenteren met beeldtaal. “We organiseren een jaar lang workshops voor een groep jongeren tussen de 14 en 25 jaar”, vertelt Mathias Sourbron, producer van WAJOW. Tijdens het traject leren de deelnemers alles over het vak: de scriptontwikkeling, de productie, het casting proces en de post productie. Daarnaast gaan de jongeren van WAJOW in gesprek met experten. “Ze denken na over de toekomst van cinema en content creatie. Er zijn vandaag zoveel mogelijkheden om een verhaal te vertellen. Veel jongeren denken meteen aan de traditionele horizontale films, maar het verticale scherm in je broekzak heeft ook veel potentieel.”

Verticale kortfilm

Doorheen het WAJOW-traject maken de jongeren hun eigen kortfilm. “Die films zijn verticaal gemaakt. We wilden daarmee experimenteren op een hoger niveau dan dansende Tiktokkers. Kortfilms belanden vaak op een harde schijf, waar niet veel mensen meer naar kijken. We hebben daarom de verticale kortfilms opengetrokken naar sociale media en andere platformen. Ze staan momenteel ook op VRT MAX. Daarnaast hebben we ook een festival ‘Point of U’ ontwikkeld rond verticale film”, legt Sourbron uit.

Het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah staan mee aan de wieg van WAJOW. “Ze hebben de organisatie opgericht in 2014. De Brusselse kansarme jongeren waren toen hun doelpubliek, maar ondertussen zijn we opengetrokken naar heel Vlaanderen. We hebben nog steeds een heel divers publiek en dat is onze sterkte”, legt Mathias uit. Na een jaar bij WAJOW komt een groot deel van de jongeren in de mediawereld terecht. “Ze gaan aan de slag met beeld of starten studies in bijvoorbeeld het RITCS. Het is mooi om te zien hoe hard ze groeien en hoe ze de durf ontwikkelen om zelf iets te maken.”

Prijs gewonnen

Fares El Bzioui is een van de jongeren die op 1 maart deelnemen aan de talkshow van JEZ!. Enkele jaren geleden leerde hij film maken bij WAJOW. “We volgden elke woensdag een workshop van bijvoorbeeld acteurs of scriptschrijvers. Ze gaven ons tips om zelf aan de slag te gaan”, vertelt hij. “Ik ben heel blij dat ik ben terechtgekomen bij WAJOW. Ik leerde er de basics van het vak en kon daardoor verder groeien. Vorige week heb ik met mijn eigen kortfilm een prijs gewonnen bij de wedstrijd van Point of U. Ik ben Mathias en de rest van WAJOW heel dankbaar voor de kansen die ik kreeg.”

JEZ! PLEASE! wordt tussen 17u en 18u live gestreamd op de Instagram pagina’s van Qmusic en JEZ! en op de TikTok pagina’s van Qmusic en HLN. Nadien zijn de afleveringen ook te herbekijken en te herbeluisteren via qmusic.be, jezofficial.be en in de Q-app.

