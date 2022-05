Wagen gaat over de kop op E313: weg versperd

Vervoerregio Antwerpen Van Antwerpen naar Zoersel fietsen? Dat doe je vanaf de zomer met deze e-bike

Vervoerregio Antwerpen, Lantis en het Deense bedrijf Donkey Republic slaan de handen in elkaar om een nieuw deelfietsensysteem op poten te zetten. Bij de aanvang van de zomer zouden er zo’n 1.500 oranje e-bikes over 32 steden en gemeentes verspreid worden. De modal shift zou hierdoor in een stroomversnelling komen, zegt projectleidster Candide De Bruyn: “Ideaal voor woon-werk verkeer in combinatie met het openbaar vervoer.”

