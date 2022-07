Waarom kan bouwwerf Borealis gewoon hervatten met zelfde onderaannemer? En wat nu met de 55 uitgebuite Filipijnen en Bengalen? De ‘slavenwerf’ van de Waaslandhaven in 12 vragen en antwoorden

Antwerpen Nieuwe ‘no go zones’ doen elektri­sche deelsteps automa­tisch stilvallen: “Ook een voorbode voor de privésteps”

Voorbijrazende en rondslingerende deelsteps: u hebt ze ongetwijfeld opgemerkt in het straatbeeld en ook bij de stad Antwerpen regent het klachten. Om komaf te maken met de nonchalance waarmee gebruikers met dit vervoersmiddel in de binnenstad omgaan, bepaalde de stad in samenwerking met de aanbieders beperkingen in de vorm van drie zones: “Als blijkt dat 8 kilometer per uur te traag is, kunnen we de snelheid herevalueren.”

26 juli