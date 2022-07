Waarom kamperen Harry Styles-fans aan Sportpaleis als ze tóch al mooie plaats hebben? “De harde kern van hun idool: daar willen ze deel van uitmaken”

Antwerpen Stad Antwerpen en bouwheer Oosterweel leggen nieuwe fietspaden aan

De stad Antwerpen en Lantis, de bouwheer van Oosterweel, hebben een uitvoeringsovereenkomst getekend in het kader van de minderhindermaatregelen voor de Oosterweelwerken. Hierdoor financiert Lantis mee een reeks fietsprojecten, voornamelijk in Merksem maar ook in district Antwerpen, Deurne en Ekeren. De maatregelen kosten Lantis en de Vlaamse overheid 621.500 euro.

6 juli