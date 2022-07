Waarom de brand in Hof van Liere de Antwerpse Universiteit zó raakt :“Gebouw doet denken aan de colleges van Oxford en Cambridge”

Antwerpen Minister Weyts roept Universi­teit Antwerpen op het matje na schorsing van twee medewer­kers, rector Van Goethem: “UA moest wel publiek reageren”

“Mensen mogen niet gesanctioneerd worden voor de uiting van een mening in een privégesprek”. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag verklaard in de commissie Onderwijs. Hij reageert daarmee op de schorsing van twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen na uitspraken over joden en Marokkanen. Rector Van Goethem zit verveeld met de zaak.

