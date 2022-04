Waar vinyl meer is dan louter muziek: vierjarig bestaan Warrecords niet onopgemerkt gevierd

Column Luc Van der Kelen over de supporters van Beerschot: “De straf voor Beerschot is hard, maar rechtvaar­dig”

“Ik ga niet meer naar de voetbal. Ik zal de match wel op de tv zien”, zei Gène, onze tuinier, toen we het over de play offs hadden – met Antwerp er opnieuw bij. Gène is nu tegen de vijfenzeventig. Vroeger was hij slachter in het slachthuis in Antwerpen, op een steenworp van de Bosuil. Gewoon niks zitten te doen, was hem niet gegeven. Hij is nog van die generatie die moest studeren of anders op 14 jaar gaan werken. Die jongeren van kort na de oorlog hadden gewoon geen keuze. Niet lanterfanten, de huizen moesten heropgebouwd worden.

16 april