Waar help je allemaal het klimaat mee vooruit? EcoHuis geeft oplossingen in interactieve expo

Verbouwen, verwarmen en ontharden: rond die drie thema’s heeft het EcoHuis op de Turnhoutsebaan in Borgerhout de leuke, interactieve expo ‘Antwerpen voor Klimaat’ gebouwd. Vijf eilanden tonen je wat je zelf kunt doen om de uitstoot te verlagen of de stad te vergroenen. Door de energiecrisis krijgt het EcoHuis veel meer aanvragen van Antwerpenaren die willen renoveren.

Antwerpen wil klimaatneutraal én klimaatrobuust zijn tegen 2050. Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) opende de expo in het EcoHuis en beklemtoont dat het Antwerps klimaatplan 2030 verder gaat dan de afspraken op Vlaams en federaal vlak. “Boven het klimaatdebat hangen veel zwarte wolken. Velen denken: de ‘anderen’ willen het niet doen, dan kan ik ook niets doen. In Antwerpen verwerpen we dat doemdenken. We behalen ook onze doelstellingen, zo bleek al in 2020 met een CO2-reductie van 20 procent.”

4.000 adviezen per jaar

Het EcoHuis bestaat al sinds de jaren ‘90. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, bezochten bijna 30.000 mensen de tentoonstellingen, onder wie circa 8.000 kinderen. Coördinator Jan Meuleman verwacht dat het EcoHuis dat dit jaar overtreft dankzij de nieuwe expo. Met meer dan 4.000 adviezen per jaar over energiezuinig renoveren, energie- of waterverbruik is het belang ervan voor de Antwerpenaren duidelijk. Bovendien krijgen jaarlijks 1.500 inwoners gratis energie-advies aan huis. De nieuwe Mijn VerbouwLening leverde al meer dan 400 aanvragen op.

Klimaatquiz en VR-bril

Blikvangers in de expo zijn een klimaatquiz, een Benoveren-spel van Fluvius én een VR-bril waarmee je rondstapt op de groene speelplaats van de Neerlandschool in Wilrijk. Ook over warmtenetten krijg je meer uitleg. Antwerpen wil tegen 2030, in samenwerking met Fluvius, al tien procent van de inwoners van restwarmte laten genieten.

Energiescans

Meeuws loofde donderdag het werk van de zogenaamde ‘energiescanners’ die in moeilijke tijden – corona, energiecrisis – bij kwetsbare mensen langsgaan en bekijken hoe hun energiefactuur kan worden verlicht. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Energiecoach Bart De Laet bij de quiz die je op de expo kan doen. © PhT

Bart De Laet voert tien tot twaalf scans per week uit. “Er zijn drie types scans: standaard-, dringende en investeringsscans. In de eerste groep gaat het meestal om mensen met een lager inkomen. Bij hen thuis bekijken we de afrekeningen voor gas en elektriciteit, gaan na hoe oud de woning is en geven we een aantal tips. Bij een ‘dringende’ scan gaat het om klanten die het OCMW ons heeft doorgespeeld. We trachten te achterhalen waarom die mensen hun facturen niet meer kunnen betalen. Eigenaars zullen we motiveren om bepaalde investeringen te doen.”

Maar ook mensen die het breder hebben en stevig kunnen investeren in een energiezuinigere woning, kunnen een scan vragen. “We hebben overigens een budget van 25 euro per klant. Genoeg soms om bijvoorbeeld een paar lampen te vervangen, of een spaardoucheknop.”

Goedkoop lenen

Renovatiecoach Stijn Goorden helpt zogenaamde ‘noodkopers’ om hun vaak kwaliteitsarme woning te verbeteren. “Het gaat om eigenaars die geen geld meer over hebben om te renoveren, terwijl ze soms zonder verwarming leven, een lekkend dak hebben of nog met enkele beglazing zitten. Wij proberen hen toch warm te krijgen voor ingrepen die de energiefactuur verlagen. Eén van de instrumenten is ‘Mijn VerbouwLening’: daar kun je tot 60.000 euro renteloos lenen (zolang de wettelijke rente niet hoger is dan 3 procent, red.) en krijg je 25 jaar om af te betalen.”

Expo ‘Antwerpen voor Klimaat’: elke weekdag (behalve maandag) gratis toegankelijk van 9 tot 16.30 uur.

