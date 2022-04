Waanzinnig: skater waagt zich óp brugboog van Theunisbrug

Antwerpen “Antwerpe­naar ergert zich blauw aan vuile straten”: bijna 100.000 ‘opruimmel­din­gen’ in 2021

De stad Antwerpen behandelde vorig jaar 192.617 vragen, meldingen en klachten. De meeste ergernissen gingen over sluikstort en zwerfvuil: er liepen liefst 94.634 ‘opruimmeldingen’ binnen. Maar ook aan wegenwerken – en dan vooral: de gebrekkige communicatie daarrond - kunnen Antwerpenaars zich storen. Ombudsvrouw Karla Blomme boog zich in 2021 over 1.730 dossiers.

