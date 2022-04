Waag je zondag aan een ‘break battle’ op internationaal hip hop-evenement in Arenberg van Soe Nsuki

Antwerpen KdG viert internatio­na­le 'Girls in ICT Day’

Op donderdag 28 april, de internationale ‘Girls in ICT Day’, viert de Karel de Grote Hogeschool (KdG) opnieuw zijn vrouwelijke studenten in ICT. Uit een survey afgenomen in de opleiding blijkt dat de meeste studentes nood hebben aan rolmodellen en aan kansen om te netwerken met andere vrouwen in ICT. Daarom slaat KdG de handen in elkaar met Clusity: een organisatie die inzet op vrouwen in tech inspireren, connecteren en empoweren.

