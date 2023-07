Vuurwerkbom beschadigt voordeur van Pizza Taxi in Berchem

Wat te doen in Antwerpen dit weekend: van reggae­feest­je tot basketbal

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 juli, maar ook geen zin in Tomorrowland of geen ticket kunnen scoren? Dan helpen wij je graag verder met enkele leuke weekendtips uit de stad en omstreken. Of je nu houdt van een leuke familiedag, een culturele activiteit voor de meerwaardezoeker of een stevig dansfeest. Hier vind je voor ieder wat wils.