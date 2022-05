Vuurwerk en cannabisgrinder verkopen: zes krantenwinkels betrapt op illegale praktijken

Het soort inbreuken waar de krantenzaken zich schuldig aan maakte, liep uiteen. Zo was er sprake van aanzetten tot drugsgebruik door de verkoop van grinders en hasjpijpjes. Een grinder is stuk gereedschap waarmee je groffere stukjes cannabis fijn kunt malen. Sommige zaken waren niet in regel met de camerawetgeving of hadden een te beperkte inkijk in de winkel. Sommigen verkochten zelfs vuurwerk of hadden gokautomaten staan.