Vrouwenbewegingen geven luid signaal op Ossenmarkt: “Internationale vrouwendag is geen feestdag”

Antwerpen“This is what feminism looks like!” Tig maal klonk het uit volle borst op de Ossenmarkt, waar een tweehonderdtal actievoerders zich op 8 maart verzameld hadden. Voor de vierde keer riep het ‘Collecti.e.f 8 Maars’ daar op tot een nationale vrouwenstaking op de internationale dag voor de rechten van de vrouw: “Dit jaar alleen al zijn er 7 femicides gepleegd in België: het houdt niet op.”

Op 8 maart, de internationale dag voor vrouwenrechten, roept het ‘Collecti.e.f 8.Maars’ alle vrouwen en genderminderheden op tot een nationale vrouwenstaking. Dat doen ze in navolging van vrouwenstakingen in Spanje, Zwitserland, Latijns-Amerika én van de vrouwenstakingen in België de afgelopen drie jaar.

Sarah Scheepers van de Antwerpse tak van de beweging noemt het een sociale strijd: “We komen samen in de studentenbuurt omdat ook jongeren en studenten de afgelopen maanden op straat zijn gekomen tegen grensoverschrijdend gedrag. Ook stonden ze zij aan zij met het poetspersoneel toen die actie voerde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.”

Sarah Scheepers, woordvoerster van de Antwerpse tak van 'Collecti.e.f 8 Maars'.

Een feestdag is het vooral niet, aldus Scheepers: “Er is zeker sprake van emancipatie, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. We zijn begin maart en er vielen dit jaar al 7 vrouwen in België slachtoffer van femicides. Het geweld tegen vrouwen houdt maar niet op, maar ook op vlak van hulpverlening, defensie en justitie is er nog werk aan de winkel. Denk aan onbetaalde mantel- en kinderzorg dat grotendeels in de handen van vrouwen komt te liggen.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Ex-voorzitter van de linkse PVDA Peter Mertens legde ook het werk neer: “We zijn 2022 en van gelijke rechten tussen man en vrouw is nog geen sprake. Huishoudelijke taken liggen bij de vrouwen, op economisch vlak is er ongelijkheid en vrouwen zijn nog steeds slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Het is goed dat jongeren steeds meer buitenkomen met hun verhalen. Mannen kunnen dit alleen maar steunen.”

Linkse Jongerenbewegingen COMAC, ALS en Belgisch kenniscentrum voor gender en feminisme Rosa steunden de betoging. Van de Ossenmarkt marcheerden ze met politiebegeleiding tot aan het de Coninckplein.

De protestmars vertrok van op de Ossenmarkt in het hart van de studentenbuurt.

