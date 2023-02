Vrouw stak auto's in brand omdat eigenaars geen luchtzuiveraar wilden kopen

AntwerpenHet openbaar ministerie heeft vrijdag veertig maanden cel met probatie-uitstel gevorderd voor Sengül A. (39) uit Hoboken, die vervolgd wordt voor het in brand steken van veertien voertuigen. Ze zou wraak willen nemen hebben op de eigenaars omdat ze geen luchtzuiveraar of stofzuiger van haar wilden kopen. Volgens haar advocaat was ze zwaar depressief en kon ze niet meer helder denken.

De vrouw werd op 26 maart 2022 op heterdaad betrapt toen ze een bestelwagen in brand stak in de Kempenlandstraat in Hoboken. De politie hield er een oogje in het zeil omdat er in de wijk al meermaals voertuigen in brand waren gestoken. In haar handtas werden brandversnellers aangetroffen. Ook bij haar thuis trof de politie brandversnellers en aanmaakproducten aan.

De uitlezing van haar laptop en gsm leverde nog meer bezwarende elementen op. Zo had ze op internet opgezocht hoe ze het best een auto in brand stak. In haar gsm werden foto’s van brandende voertuigen en krantenartikels over de feiten aangetroffen.

Vijf auto’s in één nacht

“Met haar arrestatie kwam een einde aan een lange reeks van nachtelijke brandstichtingen aan voertuigen die op 28 januari was gestart. Ze sloeg soms meermaals per nacht toe, op verschillende locaties. De nacht van 20 maart stak ze vijf auto’s in Antwerpen in brand, gevolgd door nog eens twee auto’s in Deurne. Sommige slachtoffers werden zelfs twee keer geviseerd”, zei de procureur.

Quote Ze had hulp nodig, maar heeft er toen niet om gevraagd. Nu laat ze zich wel helpen en wij vragen de rechtbank om haar niet terug naar de gevangenis te sturen en om therapie een kans te geven Advocaat John Maes

Sengül A. handelde volgens het openbaar ministerie uit wraak. De beklaagde werkte als zelfstandig vertegenwoordigster en verkocht stofzuigers en luchtzuiveraars op commissie. “Iedereen die weigerde te kopen, mocht een uitgebrande wagen verwachten.” De beklaagde wordt voor veertien brandstichtingen vervolgd, waarvan ze er twee ontkent.

Daarnaast staat ze ook terecht voor een verregaand geval van belaging dat vier jaar duurde. Ze stuurde een man seksueel getinte berichten, dook geregeld op aan zijn woning en betrok er ook zijn vrouw, kinderen en ouders bij. Het slachtoffer is een collega van het vorige slachtoffer dat ze belaagd had en waarvoor ze in 2018 al veroordeeld werd tot een straf met probatie-uitstel.

Psychose

Sengül A. werd onderzocht door een gerechtspsychiater, die geen geestesstoornis bij haar vaststelde. Later vertelde ze wel aan de justitieassistent in het kader van haar vrijlating onder voorwaarden dat ze een psychose had en dat stemmen haar verteld hadden dat ze auto’s in brand moest steken.

De beklaagde zat negen maanden in voorhechtenis. De procureur vorderde veertig maanden cel met probatie-uitstel, gekoppeld aan voorwaarden waaronder het volgen van therapie. De verdediging voerde geen betwisting over de belaging. Alleen twee van de veertien brandstichtingen werden ontkend. “Die branden ontstonden in het motorblok en konden even goed veroorzaakt zijn door een technisch defect”, stelde advocaat John Maes.

Een redelijke uitleg waarom zijn cliënte de brandstichtingen had gepleegd, kon hij niet geven. “Een auto in brand steken omdat iemand geen stofzuiger wil kopen, is natuurlijk absurd. Het toont aan dat haar geestelijke toestand was vertroebeld. Ze was heel depressief en had geen klankbord, want ze was alleen. Ze had hulp nodig, maar heeft er toen niet om gevraagd. Nu laat ze zich wel helpen en wij vragen de rechtbank om haar niet terug naar de gevangenis te sturen en om therapie een kans te geven.”

Sengül A. vertelde de rechtbank dat ze zich schaamde. “Ik herinner me er niet veel meer van. Het was een zware periode en ik was mezelf niet. Ik heb mijn familie veel ellende bezorgd en het vertrouwen van mijn kennissen en buren beschaamd. Het spijt me.”

Verschillende slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en eisen een schadevergoeding. Sommigen hadden geen brandverzekering en moeten hun uitgebrande wagen verder afbetalen.

Vonnis op 10 maart.

