Vrijwilligers brengen al twee weken voedselpakketten naar Borealis-arbeiders die uitgebuit werden: “We konden het niet langer aanzien”

Antwerpen Illegale tewerkstel­ling op werf Borealis: Kamer dringt aan op extra personeel voor inspectie­dien­sten

De Kamercommissies Justitie en Sociale Zaken hebben zich dinsdag in een extra zitting gebogen over de vermoedelijke feiten van mensenhandel bij chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Verschillende fracties drongen aan op extra personeel voor de inspectiediensten. Vooral bij Ecosoc, de cel van de sociale inspectie die zich bezighoudt met de opsporing van economische uitbuiting, is de situatie penibel.

30 augustus