Vriend van Pommeline zet Kamping Kitsch tattoo op kont

Hoe drugsbeu­len alsmaar extremer worden: “Vinger of oor afknippen is gewoon geworden”

Het keiharde, brute geweld van ontvoering en huurmoorden is aan een opmars bezig in ons land, en dat baart veel politiediensten zorgen. Strafexpedities met marteling zijn niet meer weg te denken uit het drugsmilieu. Vingers afknippen of met een mes in iemands lijf kerven hoort daar standaard bij, leren de talloze folterzaken. Maar de slachtoffers blijven achteraf opvallend lief voor hun beulen. Hoe komt dat?