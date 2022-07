Vrachtwagen verliest lading witte verf op A12 in Stabroek: gigantische file

Antwerpen/Wilrijk Antwerpse plantsoe­nen krijgen 560.000 liter water uit zwembad Ieperman te drinken

Wat een beetje brainstormen al niet vermag: het leidingwater waarmee men de waterdichtheid van de vernieuwde kuip van zwembad Ieperman in Wilrijk test, wordt hergebruikt voor het begieten van jonge bomen en nieuwe aanplantingen in de stad. Het zwembad heropent trouwens in het late najaar.

