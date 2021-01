Vrachtwagen rijdt in op file aan afrit: twee inzittenden van auto overleden

Antwerpen/Mortsel/Kontich Zorro strijdt voor duurzamer verkeer: burgerplat­form wil forse injectie in openbaar vervoer en fietsrou­tes in Antwerpse zuid­oostrand

6 januari Een ‘modal selfie’ die burgers helpt om zich minder met de auto te verplaatsen, een aantal nieuwe tram- en buslijnen in en naar de rand van Antwerpen én extra fietsverbindingen: dat zijn enkele voorstellen uit een lijvig rapport dat burgerplatform Zorro op Driekoningen aan de Vervoerregio Antwerpen voorlegt. Zorro is een initiatief van Ringland voor acht gemeenten in de Antwerpse zuidoostrand.