Vrachtwagen met kraan knalt tegen viaduct in Borgerhout

Geen nijpend magistra­ten­te­kort bij Antwerps Hof van Beroep: “De wachttijd is gemiddeld 24 weken”

In Vlaams-Brabant moet een man die sinds 2016 in rechtszaak ligt met twee aannemers en een architect wachten tot 2023 tot het Hof van Beroep uitspraak zal doen. Een hallucinante wachttijd die weer vragen oproept bij de achterstand van het Belgische gerecht. In Antwerpen zal het zo’n vaart niet snel lopen. Gemiddeld moeten partijen in een burgerlijke zaak 24 weken wachten voordat hun zaak voorkomt.