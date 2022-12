Vrachtwagen in panne veroorzaakt hinder op omleidingsroute voor afgesloten Kennedytunnel

Antwerpen ASSISEN. “Volgens getuigen trekt u wel vaker een mes bij ruzies.” Reyes del Rosario blijft tijdens verhoor ontkennen dat hij Joël Ozuna in het hart stak

De eerste dag van het assisenproces over de dood van de 45-jarige Dominicaan Joël Ozuna opende met het verhoor van beklaagde Bryan Reyes del Rosario. Voorzitter Roelants voelde hem stevig aan de tand over zijn veranderende verklaringen en het feit dat hij zijn vrienden ervan lijkt te beschuldigen de dodelijke steekwonde in hart te hebben gegeven. “Volgens getuigen hebt u in vorige conflicten ook al vaker een mes getrokken”

