Vormgever Stien verwerkt rouwproces in debuutalbum ‘Voor Altijd’: “Wat gebeurt er als de liefde van je leven sterft?”

“Ik weet dat hij dood is, dat hij niet meer terugkomt, ik weet dat ik hem nooit meer ga zien, ik weet dat al sinds ik hem zag sterven terwijl ik hem vasthield. Maar ik besef het niet altijd, vaak duw ik dat besef, die gedachte, weg. Omdat het draaglijker is, omdat ik dan even kan leven. Ademen.”

Het zijn de pakkende woorden van de Antwerpse Stien Verbelen in haar debuut ‘Voor Altijd’, een boek over rouw en hoe je nooit mag opgeven in het rouwproces. “Wat gebeurt er als de liefde van je leven sterft? Het is alsof iemand de restknop in mijn hersenen indrukt”, zegt ze. “Mensen zeggen me dan dat ik moet lachen, dat ik me beter zal voelen wanneer ik lach. Maar hoe kan je nu lachen als enkel emmers verdriet in je schuilen?”