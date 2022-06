Voorzitterswissel bij Antwerp World Diamond Centre: juweelontwerper David Gotlib volgt Chaim Pluzcenik op

David Gotlib, een diamantair van de derde generatie, leidt het juwelenbedrijf I.D.R.P. Groep. Hij is de creatieve kracht achter het gelijknamige sieradenmerk. Zo verwierf hij flink wat bekendheid met zijn collectie op maat gemaakte manchetknopen.

Groei

Gotlib geniet veel respect in de sector. Hij zet zich al jaren hard in voor de belangen van Antwerpen als hoofdstad van de diamant. Zo is hij ook voorzitter van de Antwerpse Diamantbeurs. “Samen met de raad van bestuur en het AWDC-team wil ik het harde werk van mijn voorgangers voortzetten, zodat Antwerpen kan blijven groeien. Ik ben mijn voorganger Chaim Pluzcenik dankbaar. Hij nam de moeilijke taak op zich om onze diamantindustrie door een van haar meest uitdagende periodes te leiden.”