Voorwerp op de R1 richting Nederland: linkerrijstrook versperd

Column Luc Van der Kelen over de wereld­hoofd­stad van de dance: “De Boomse economie draait op creativi­teit. Die van Dimitri Vegas en Like Mike”

Het was een goed jaar, zei Gène, onze tuinman. We hadden het over Tomorrowland en hij bedoelde, dat het een goed jaar was geweest voor het festival en voor zijn zoon Tom. Die runt een bedrijf, dat gespecialiseerd is in de bouw van podia voor festivals en salons allerhande. Door corona waren het twee moeilijke jaren geweest om te overleven. Er had geen derde meer moeten bijkomen. Maar nu schijnt de zon weer volop voor de sector, dus ook voor zijn zoon Tom.

30 juli