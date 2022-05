Voortaan énkel herbruikbare bekers tijdens weekendmarkt op Theaterplein, tot onvrede van handelaars: “De beleving voor de klant zal een flinke knauw krijgen”

Antwerpen Container­ter­mi­nal in Port of Ant­werp-Bru­ges halveert CO2-uit­stoot op acht jaar tijd

De gigantische containerterminal van DP World in de Port of Antwerp-Bruges kon haar CO2-uitstoot op acht jaar tijd halveren. Dat heeft het bedrijf meegedeeld in het tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag op donderdag.

12 mei