Voorontwerp Rozemaaipark goedgekeurd

Gele hand van Brabo kondigt bouw van tijdelijke snelweg in Merksem aan: “Op weg naar overkap­ping en drie nieuwe Ringparken”

Overal in en rond het Antwerpse straatbeeld doken de afgelopen weken mysterieuze, gele handen op. Geen nieuwe ‘Helfie’-campagne van N-VA, noch een nieuwe stunt van BOB, wel een actie van Lantis, die de nieuwe ‘bypass’ of tijdelijke snelweg in Merksem zal aanleggen. “Bye bye viaduct, hello bypass.”