Voormalig JJ House onder bewind van El Kaouakibi wordt nieuwe evenementenlocatie 'Jacques’

In 2016 beslisten — toen nog — Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Xuan Nguyen het 17de-eeuwse huis van barokschilder Jacob Jordaens in de Reyndersstraat in hartje Antwerpen om te vormen tot JJ House – naar de initialen van de beroemde schilder. In 2019 zwaaide JJ House de deuren open. Het pand werd vanaf dan verhuurd aan firma’s voor evenementen of aan particulieren die er trouwpartijen of familiefeesten hielden. Een ander deel van JJ House diende als co-working- en expositieruimte.