Voormalig eigenaar Brasserie De Vlegel in Mortsel bijna volledig vrijgesproken voor fraude, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte

De uitspraak werd een paar keer uitgesteld, maar nu is er dan toch duidelijkheid voor Patrick Ghys (66), de voormalige uitbater van Brasserie Den Vleger in Mortsel. De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft hem vrijgesproken van de meeste aantijgingen van fraude en witwaspraktijken waarvan het arbeidsauditoraat hem had beschuldigd . Daarvoor riskeerde hij maar liefst 36 maanden cel. Uiteindelijk werd hij enkel eenvoudig schuldig verklaard, waardoor een concrete straf uitbleef.

Even recapituleren: Sinds enkele jaren is Brasserie Den Vlegel verkocht aan nieuwe eigenaars, maar tot voor die tijd was het succesvolle restaurant eigendom van Patrick Ghys. Hij startte de eetgelegenheid op samen met zijn moeder en werkte ruim 40 jaar lang keihard om zijn geesteskind succesvol te maken. Tot het Antwerpse arbeidsauditoraat lucht kreeg van mogelijke wanpraktijken binnen de vier muren van Den Vlegel.

“Sociale inbreuken, zoals zwartwerk, en witwaspraktijken,” zo verduidelijkte de arbeidsauditeur op de zitting in november vorig jaar. “Meneer Ghys liet jarenlang Spaanstalige arbeiders in zijn brasserie werken. Op zich geen probleem, ware het niet dat hij hen officieel deeltijds in dienst had, maar hen in werkelijkheid voltijds liet werken. Op die manier kon hij bijna 2 miljoen euro aan RSZ-geld ontwijken op enkele jaren tijd voor de in totaal 204 werknemers die de revue passeerden.”

Bedrieglijk onvermogend

De aantijgingen stapelden zich op. Ghys zou ook talloze bedragen cash geld - zijn klanten betaalden in de periode voor 2014, toen de feiten zich afspeelden, hoofdzakelijk met cash - op zijn eigen rekening en die van zijn vrouw hebben gestort, maar opvallend weinig op de rekeningen van zijn firma’s. Zo’n 368.000 euro werd aangegeven als huurinkomsten die de Spaanse arbeiders betaalden om in Patricks villa in Vlimmeren of in enkele appartementen boven Den Vlegel zelf te verblijven, hoewel die panden geen sporen van bewoning vertoonden. Verdacht.

“En bij Ghys thuis vonden speurders veel cash geld, evenals een rode kaft met contractverbrekingen,” ging de auditeur verder. “Die documenten liet hij de werknemers ondertekenen wanneer ze in dienst traden en hield hij achter de hand. Zo kon hij ze makkelijker en zonder extra vergoeding laten gaan als hij dat wenste. In 2014 tenslotte hervormde hij zijn bedrijfsstructuur om zichzelf bedrieglijk onvermogend te maken. Vermoedelijk was dat om onder toekomstige boetes uit te kunnen komen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Na de brand in Den Vlegel slaagden Ghys en zijn personeel er in 2015 in de zaak weer op te knappen. © Foto Benoit De Freine

‘Niet helemaal correct’

De advocaten van Ghys en zijn vrouw Sara lieten geen spaan van de beschuldigingen heel. Het ‘onvermogend maken’ van zijn bedrijf kaderde binnen een herstructurering die hij uitvoerde om zijn vrouw en, toen nog heel jonge, kinderen meer financiële zekerheid te bieden moest er iets met hem gebeuren. Ook klopten de berekeningen van auditoraat niet en zou de 368.000 euro waarover zij spreken compleet uit de lucht gegrepen zijn geweest. Enkel gaf Ghys raadsman Snepvangers toe dat de rode kaft met contractonderbrekingen die Ghys achter de hand hield ‘wellicht niet helemaal correct was’.

Meester Koen De Backer, advocaat van Ghys’ echtgenote, pleitte dat de zaak was opgestart omdat de rechercheurs tunnelvisie hadden gehad op zijn cliënt en deed een opvallende uitspraak. “In België kunnen we er vaak niet tegen als iemand succesvol is. Zien we iemand met een duur horloge of chique auto, dan zal dat wel met zwart geld betaald zijn geweest.”

De rechtbank leek de advocaten voor het leeuwendeel te volgen. Voor het overgrote deel van de aantijgingen van fraude, valsheid in geschrifte en witwaspraktijken werd Ghys vrijgesproken. Voor de rest werd hij eenvoudig schuldig verklaard, wat hem dus geen concrete straf opleverde. In de GvA gaf Ghys al aan dat het vonnis voor hem het einde was van een acht jaar durende lijdensweg.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.