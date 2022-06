Voormalig Antwerps CD&V-schepen en gedeputeerde Marc Wellens overleden: “Zeer goed bestuurder met groot sociaal hart”

De politieke carrière van Marc Wellens begon in het Merksem van voor de fusie. In 1983 werd hij in het college van socialisten en christendemocraten in Antwerpen schepen van Openbare Werken. Hij zou drie legislaturen schepen blijven, later ook van Sociale Zaken. Marc Van Peel: “Daar heeft hij voor vernieuwing gezorgd. Marc kwam uit de christelijke arbeidersbeweging. Zaken die vandaag evident lijken, zoals fondsen tegen kansarmoede, kwamen er onder zijn impuls. Hij heeft de structuur van het welzijnswerk opgezet. Hij was een man met veel humor. Marc verstond de kunst van het ‘parler vrai’: hij zei altijd waar het op stond.”