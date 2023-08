Voor PVDA blijft Antwerp Pride in de eerste plaats een protest: “Ook onze verworven rechten worden terug bedreigd”

ANTWERP PRIDE VIDEO. Regenboog-hologram voor Antwerp Pride maakt indruk aan Museum voor Schone Kunsten

Regenboogkleuren te over dezer dagen in de Koekenstad maar aan het Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) heeft de stad extra moeite gedaan. Antwerp Pride wordt er gevierd met een 3D-regenboogprojectie boven de waterspiegel van het museum. Een soort zwevende ‘hologram’ die nog het hele Pride-weekend te bewonderen is.