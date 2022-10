Voor mij graag een Bolleke De Koninck, op een hoorntje

Antwerpen OPINIE. Stad Antwerpen wil grensover­schrij­dend gedrag aanpakken, maar volstaan draaiboe­ken en affiches? “Vrouwen relative­ren te veel. Helemaal zorgeloos stappen we nooit de nacht in”

De stad Antwerpen kondigde gisteren ‘een hele reeks’ initiatieven aan voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven. Draaiboeken en affiches moeten ervoor zorgen dat feestvierders - lees: vrouwen - zich veiliger voelen tijdens het uitgaan. Een stap in de goede richting, vindt onze reporter, die uit ervaring weet hoe diepgeworteld het probleem in die soms harde wereld is: “‘Dit is de grote stad, zulke dingen gebeuren’, denk je dan. Helaas gebeuren ze veel te vaak.”

