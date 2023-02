Voor dood achtergelaten Nederlander (26) nu zelf beticht van poging doodslag

AntwerpenDe 26-jarige Nederlander Sheller R. die op kerstdag voor dood werd achtergelaten op de Melkmarkt in Antwerpen, zit inmiddels zelf in de gevangenis als verdachte. Hij wordt beticht van een poging doodslag omdat hij een Nederlandse auto op de Noorderplaats onder vuur had genomen.

De 26-jarige man uit Vlissingen verscheen vanmorgen voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met een maand. Aanvankelijk beschouwde de politie hem als slachtoffer. De man was op kerstdag rond 6 uur ‘s morgens levensgevaarlijk gewond uit de auto gezet op de Melkmarkt. Hij had schotwonden in zijn onderbuik, been en aan zijn arm. Een vriend die bij hem was, had de hulpdiensten gebeld.

De twee mannen kwamen van het feest Latin Rituals in club Ikon aan het Straatsburgdok. Het feest was door Nederlandse Latino’s uit Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd en had veel Nederlanders naar Antwerpen gelokt.

Melkmarkt

Bij het einde van het feest reden enkele Nederlanders richting Antwerpen-centrum. Aan het rode licht op het kruispunt van de Noorderlaan met de Italiëlei stapte Sheller R. uit een auto, trok een pistool en vuurde verschillende keren op de wagen die voor hem stond te wachten. Die inzittenden trokken daarop zelf een wapen en schoten op de 26-jarige man uit Vlissingen. Hij viel gewond neer. Zijn vrienden trokken hem in de auto en dumpten hem wat later op de Melkmarkt.

Of in de andere auto die onmiddellijk de vlucht nam richting Nederland, gewonden vielen is niet duidelijk.

De politie sloot op kerstdag het kruispunt aan de Noorderlaan een tijdje af voor sporenonderzoek. De schietpartij was ook gefilmd door politiecamera’s op de Noorderplaats.

Goed hersteld

De man uit Vlissingen is na zijn aantreffen op de Melkmarkt verzorgd in een Antwerps ziekenhuis. Daar werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging doodslag. Vanuit Antwerpen is hij dan overgebracht naar de medische vleugel van de gevangenis van Brugge. Inmiddels zit hij in de cel in de Begijnenstraat in Antwerpen.

Zijn advocate Issabel De Fré wil weinig kwijt: “Mijn cliënt is herstellende van de opgelopen verwondingen. Wij wachten het onderzoek naar de aanleiding van dit conflict verder af.”

Er zijn aanwijzingen dat de schietpartij in Antwerpen verband houdt met de moord op de 23-jarige Roshentli “Pempi” R., een man die in 2021 werd doodgeschoten in het Nederlandse Barendrecht. Dat meldt de Nederlandse website Boevennieuws.nl. De man werd in de ochtend van 17 september dood gevonden door een vrouw die het vuilnis aan de weg ging zetten. De schutter in Antwerpen, Sheller R., zou de broer zijn van Pempi R. De Nederlandse politie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot het ophelderen van de moo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.