Volle kerk neemt afscheid van priester Luc Donckers die overleed in woningbrand

Op donderdag 10 maart brak er vroeg in de ochtend brand uit in de woning van priester Luc Donckers in Deurne. Toen de brandweerploegen ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de ramen langs de voor- en achterkant. Na het blussen vond de brandweer het levenloze lichaam van de bewoner, Luc Donckers. De priester van het bisdom Antwerpen was vroeger onder meer actief als parochievicaris in Mol en Deurne. Sinds 2011 was hij parochievicaris in Sint-Willibrordus in Antwerpen. Van 2011 tot in 2018 was hij pastoraal rusthuiswerker in een woonzorgcentrum in Stabroek.

Afscheid

Zaterdagochtend om 10 uur werd de uitvaartplechtigheid gehouden in de Sint-Willibrorduskerk. Dat Luc Donckers bijzonder graag gezien was, werd al snel duidelijk. De kerk zat vol met mensen die afscheid kwamen nemen van ‘priester Luc’. “Vandaag, op 19 maart, is het de feestdag van Sint-Jozef, waarvoor Luc een grote devotie had. Op deze dag trok hij vaak naar de Sint Jozefskapel in Brasschaat. We bidden dat Luc vanuit de hemel verder goede dingen kan blijven doen”, klonk het.

Tijdens het afscheidswoord werd priester Luc omschreven als een man met veel inzet, begrip, wijsheid en humor. “Luc had een passie voor de bedevaartplaats Lourdes en begeleidde er een jongerenprogramma. Hij had de gave om jongeren aan te spreken, te begeleiden en te animeren. Hij was een levensgenieter en goede peter voor zijn petekind Senne (18). We gaan hem missen.” Tijdens zijn leven heeft priester Luc veel goed werk verricht. “Hij heeft veel mensen gelukkig gemaakt. Als priester verkondigde hij Gods blijde boodschap. Hij was een excellent voorganger in erediensten en had een groot vertrouwen in heiligen. Rust in vrede en dank voor alles.”

Volledig scherm Priester Luc Donckers kwam vorige week om het leven bij een uitslaande woningbrand. © CVDP

Volledig scherm De afscheidsdienst van priester Luc Donckers werd in de Sint-Willibrorduskerk gehouden. © Tessa Kraan