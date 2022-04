Volksfeest Antwerpen Zingt verhuist naar Scheldekaai en verwacht 15.000 zangtalenten: “Niets verbindt mensen zo als samen zingen”

Antwerpen Havens van Antwerpen en Zeebrugge smelten samen én zijn in feeststem­ming: “We schrijven Vlaamse economi­sche geschiede­nis”

Zeg niet langer de haven van Antwerpen of Zeebrugge: voortaan gaan ze door het leven als Port of Antwerp-Bruges. Vanmiddag was er een internationale persconferentie, vanavond volgt een groots feest onder de ronkende titel ‘Dive into the future’ in de Waagnatie. De ambities zijn stevig: zo wil de eengemaakte haven pionier zijn in de overgang naar volledig groene energie.

28 april