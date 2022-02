Volgens Grote Coronastudie wil 8 op 10 jongeren een boosterprik

De wetenschappers schotelden de deelnemers onder meer een aantal vragen rond vaccinatie voor. Van de respondenten wiens oudste kind tussen 5 en 11 jaar is, geeft 42,5% aan dat hun kind reeds gevaccineerd is. 11,2% zal dat zeker of waarschijnlijk nog laten doen, 7,7% misschien en 38,6% waarschijnlijk niet of zeker niet. De belangrijkste reden om dat niet te doen: 70% denkt dat COVID-19 niet ernstig genoeg is voor kinderen, 56% denkt dat zijn kind een verwaarloosbaar risico loopt met het coronavirus en 53% denkt dat de veiligheid niet voldoende gegarandeerd is voor COVID-19-vaccins.

Boosterprik

Meer handen en zoenen

De Grote Coronastudie loopt al sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020. De onderzoekers vergeleken een aantal parameters in februari 2021 met de situatie in februari 2022. “Veel mensen hebben het gevoel dat we niet uit de miserie geraken. De pandemie is nog niet voorbij, maar als we die indicatoren vergelijken, dan zien we dat er toch wat vooruitgang geboekt is. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal mensen dat een hand of een zoen geeft aan mensen buiten het eigen gezin: dat is verdubbeld. Het aantal mensen dat volledig van thuis uit werkt(e), is gehalveerd. Ook met het mentaal welzijn gaat het de goede richting uit: de GHQ-12-barometer gaat van 3,17 naar 2,46. Hoe lager het getal, hoe beter de mensen zich mentaal voelen. Hierbij hoort de nuance dat net zoals de voorbije twee jaar bepaalde subgroepen mentaal kwetsbaarder blijven", klinkt het bij de onderzoekers.