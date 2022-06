Voetbalmakelaar die investeerders voor 5 miljoen oplichtte met neptransfers, gepakt met 125 kilo cocaïne in Kanaaltunnel

Antwerpen De katten van Jan Fabre, de mars van De Wever of de Visacrisis: het Antwerpse stadhuis in vijf iconische momenten

Na restauratiewerken die vier jaar duurden (en in totaal 33 miljoen euro kostten), opent het Antwerpse stadhuis feestelijk de deuren. Reden genoeg voor een terugblik op de recente geschiedenis van het schitterende zestiende-eeuwse renaissancegebouw. Want meer dan u wellicht vermoedde, was het stadhuis het decor van belangrijke Antwerpse nieuwsgebeurtenissen. Wij doken in het archief en lijstten vijf iconische momenten op.

18 juni