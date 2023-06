Vleesrestaurant Maven start met nieuw concept waarbij topslager menu samenstelt

Nieuwko­mers krijgen Nederland­se les op nieuwe campus

Vanaf het nieuwe schooljaar in september zullen meer dan 1.900 anderstalige cursisten les krijgen in de gloednieuwe Campus Lozana. CVO Vitant verhuisde de campus voor de cursussen ‘Nederlands tweede taal’ van het Coveliersgebouw in de Boomgaardstraat naar de Lange Lozanastraat. De provincie verbouwde het gebouw dat grenst aan de tuin van het Provinciehuis.