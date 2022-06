Vlaamse regering mikt op zomerreces voor oplossing grondwerken Oosterweel

Antwerpen Hofkamer en Paleis op Meir gratis te bezoeken met nieuwe erfgoed­kaart van Herita

Erfgoedstichting Herita heeft zijn nieuwe erfgoedkaart gelanceerd. Daarmee krijgen liefhebbers toegang tot meer dan duizend monumenten wereldwijd. Wie zich aansluit (of al lid is), kan in Antwerpen twee monumenten gratis bezoeken: het Paleis op de Meir en de Hofkamer naast de Grote Markt.

