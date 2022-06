Vlaamse overheid breidt risicogebied uit voor wolven: “Subsidies aanvragen om kleinvee te beschermen”

Antwerpen/NoorderkempenDe Vlaamse overheid heeft het wolvenrisicogebied uitgebreid. Dat is goed nieuws voor landbouwers en particulieren die hun kleinvee willen beschermen tegen de wolf, want daarvoor kunnen nu subsidies aangevraagd worden.

Een groot deel van de provincie Limburg behoorde net als de Kempense gemeenten Mol, Balen, Dessel, Meerhout en Geel al langer tot het wolvenrisicogebied. Maar omdat de wolf het voorbije jaar ook meer en meer opdook in het noorden van onze provincie, werd de roep om het gebied uit de breiden alsmaar groter. “We hebben nu beslist op basis van wetenschappelijke adviezen van het Instituut Natuur en Bos (INBO) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om de risicozone uit te breiden”, zegt minister Zuhal Demir (N-VA). “Het risicogebied betreft het gebied waar veehouders recht hebben op preventieve maatregelen om de wolf buiten te houden. We stellen vast dat wolven momenteel vooral migratieroutes volgen die hen via het noorden van Antwerpen naar Vlaanderen leiden. Wolven zijn ook meermaals gesignaleerd in de omgeving van het grenspark Kalmthoutse Heide, met zelfs een langdurig verblijvend exemplaar tijdens de winterperiode. Ik heb daarom beslist om veehouders ook in een perimeter rond dit natuurgebied te ondersteunen.”

Dertien gemeenten

Concreet gaat het om Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Schilde, Schoten, Brasschaat, Malle, Brecht, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Hoogstraten en Rijkevorsel. Iedereen in die zone die zijn of haar kleinvee wil beschermen tegen de wolven, kan tot 90 procent van de kostprijs voor de gebruikte materialen terugvorderen. Professionele veehouders in de nieuwe risicozone kunnen via de landbouwadministratie een beroep doen op financiële steun voor bescherming tegen wolven. Amateurhouders van kleinvee kunnen een subsidiedossier indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Schadevergoeding

Wie zijn dieren wil beschermen, kan ook eerst gratis beroep doen op het Wolf Fencing Team dat zowel advies heeft over gepaste omheiningen die die ook plaatst. Ze helpen ook bij het nodige papierwerk. De dieren die in aanmerking komen voor gesubsidieerde bescherming in de risicozone, zijn schapen, geiten, moeflons en steenbokken, alpaca’s, guanaco’s, verzwakte runderen en lama’s, dam-, edel-, sika- en axisherten, pony’s, ezels of andere paardachtigen met een schofthoogte van maximaal 148 centimeter. Wie schade lijdt door een wolf, moet onmiddellijk de dienst Natuurinspectie waarschuwen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. Als er effectief schade door een wolf wordt aangetoond, ook buiten het risicogebied, heb je recht op een schadevergoeding. Ook wie geen preventieve maatregelen heeft genomen, kan die nog aanvragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.