“Vlaamse meester komt terug thuis”: monument van Peter Paul Rubens hangt terug op zijn plaats in Museum voor Schone Kunsten

ANTWERPENEen monument van bijna zeven op vier meter op de juiste plaats duwen, sleuren en trekken. ‘Het Doopsel van Christus’ van Peter Paul Rubens was dinsdagvoormiddag het allereerste werk dat werd opgehangen in het vernieuwde Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, dat eind september na elf jaar renoveren eindelijk terug de deuren opent. “De ‘Schone Slaapster op het Zuid’ is ontwaakt.”

Intern depot

Al elf jaar zit het schilderij ‘Het Doopsel van Christus’ onaangeroerd en opgeborgen in het intern depot onder de Rubenszaal van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). In al die tijd heeft niemand - letterlijk niemand - het schilderij nog kunnen aanschouwen, laat staan er aan komen. Het was dus ook voor de mensen van het museum een bijzonder onthulling dinsdagvoormiddag.

Het nieuwe depot was bij de start van de grote renovatie het eerste dat vernieuwd werd, om stukken zoals Het Doopsel goed te bewaren tijdens de verbouwingen. De 650 werken van de permanente collectie van het museum, zullen de komende vier maanden systematisch op hun plaats gezet en gehangen worden.

Volledig scherm Het schilderij werd oldschool op zijn plaats gesleurd, met fysieke mankracht. © Tessa Kraan

“Onze eigen teams van conservatoren en restauratoren zullen er samen met ervaren kunsttransporteurs voor zorgen dat deze uiterst delicate onderneming tot een goed einde wordt gebracht”, stelt algemeen directeur Carmen Willems. “Het worden de meest spannende momenten uit het ganse bouwtraject. Alles komt nu samen en we zullen eindelijk zien hoe de kunst en het vernieuwde gebouw op elkaar interageren. Het is vandaag de allerlaatste dag dat we deze zalen kunnen aanschouwen zonder kunst.”

En dan is het zo ver. Het Doopsel van Christus komt langs een luik aan de wand vanuit het depot de Rubenszaal - die net boven het depot gelegen is - in gehesen. Het is het enige luik - al aanwezig sinds de opening in 1890 - dat vandaag nog in gebruik is, de anderen zijn dichtgemaakt voor de brandveiligheid.

Volledig scherm Rubenskenner Nico Van Hout geeft het Antwerps schepencollege wat meer uitleg over het werk uit 1605, waarin Rubens “zich voor het eerst écht liet zien zoals de Italiaanse grootmeesters van zijn tijd”. © Tessa Kraan

Fysieke arbeid

Er blijkt even iets mis te lopen met de lift maar dat probleem kon snel verholpen worden door de transporteurs van Hizkia. Daarna wordt het gevaarte ietwat knullig op dekens op zijn plaats gesleurd, getrokken en geduwd, wetende dat zelfs in de tijd van Rubens het wiel al millennia lang was uitgevonden. “Wieltjes zouden dit immense gewicht van 560 kilogram niet kunnen dragen, het versleuren met fysieke kracht ziet er misschien wat archaïsch uit, maar is wel degelijke de beste manier om dit werk op zijn plaats te krijgen”, hebben de mannen van Hizkia daarover te zeggen.

Uiteindelijk is de klus geklaard en ziet het schilderij na elf jaar terug daglicht, onder groot applaus. KMSKA-Rubenskenner Nico Van Hout grapt nog even of Hizkia het schilderij toch niet tegen een andere wand zou kunnen plaatsen. Het is een symbolisch scharniermoment in de aanloop van de grote heropening op zaterdag 24 september.

Volledig scherm Het ziet er een beetje knullig uit, maar het werkt wel. © Tessa Kraan

Schone Slaapster op het Zuid

“Men noemt het museum wel eens de ‘Schone Slaapster op het Zuid’, maar eigenlijk is de Slaapster al lang ontwaakt achter de schermen”, zegt Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA). “We stomen ons nu samen klaar om de deuren terug te openen. Dit museum heeft slagkracht genoeg om eerst Antwerpen, dan Vlaanderen, dan de rest van het land, dan de buurlanden en uiteindelijk heel de wereld tot hier te krijgen.”

Stukken van het KMSKA die niet in het interne depot bleven zitten, of in het grote depot in de Waaslandhaven, werden uitgeleend aan verschillende musea wereldwijd. Zo’n vierduizend van ruim achtduizend stukken reisden zo de wereld rond. “Onze kunstwerken zijn de afgelopen elf jaar zo toch nog bewonderd kunnen woorden door maar liefst 6,7 miljoen bezoekers. Dat is zo’n 670.000 per jaar. Misschien wel het nieuwe streefdoel voor ons eigen museum?”, knipoogt provinciaal gedeputeerde en KMSKA-voorzitter Luk Lemmens (N-VA).

Het KMSKA opent terug de deuren vanaf 24 september met een groot feestweekend.

Volledig scherm Het team van Hizkia poseert na hard labeur voor het schilderij met onder andere Jan Jambon, Luk Lemmens en mensen van het museum. © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

