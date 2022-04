Vlaamse hoogmis, zomerbar of ballet op techno? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Bach komt naar de stad: onder andere Astrid Stockman brengt 17de eeuwse muziek in reeks concerten

Deze lente start ‘Bach in de stad’ in Antwerpen met de eerste concerten in de reeks Abendmusiken: musici brengen 17de eeuwse muziek van componisten die Bach hebben geïnspireerd op een aantal mooie erfgoedlocaties in de stad. Onder andere Astrid Stockman zal op vrijdag 15 april optreden in de Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienceplein.

