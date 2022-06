Vlaamse feestdag wordt in elk district gevierd

Get Ready

In Berendrecht-Zandvliet-Lillo is er dit jaar een extra grote editie van het Vlaanderen Feest Festival. Op zaterdag 9 juli staat de evenementenweide aan het Booswegske in Berendrecht in het teken van een feestelijk muzikaal programma, met in de vroege namiddag meezingers voor kinderen en ‘s avonds kleppers als Raymond van het Groenewoud en Get Ready met liveband. Daarnaast is er ook eten, drank en kinderanimatie.