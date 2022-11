Vlaamse agentschap Opgroeien heft vergunning op van zes vestigingen van de groep NeoKids

Antwerpen Antwerps Klimaat­fonds onder­steunt negen apparte­ments­ge­bou­wen die duurzamer willen worden

Het Antwerpse Klimaatfonds lanceerde in juni een oproep voor projecten in appartementsgebouwen die inzetten op hernieuwbare energie in combinatie met warmtepompen en andere duurzame technieken. Negen van die projecten werden geselecteerd. Daarvoor kan de stad nu toelages toekennen, voor een totaalbedrag van 270.000 euro indien ze alle negen worden uitgevoerd.

