Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer is lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen

Havensche­pen Annick De Ridder ‘gered’ uit Antwerpse dokken: “Water is leuk, maar óók levensge­vaar­lijk”

De havenschepen die in de Antwerpse dokken kopje onder gaat: hoe cynisch zou het zijn? En tóch overkwam het Annick De Ridder (N-VA) dinsdagmiddag. Gelukkig - voor haar - kaderde de reddingsactie in een sensibiliseringscampagne rond verdrinkingsgevaar. “Voorzichtigheid is áltijd aangewezen”, sprak de ‘drenkeling’ na het hachelijke avontuur.